PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Rücknahme einer Vermisstenfahndung +++

Hofheim (ots)

(th)Die am Mittwoch veröffentlichte Vermisstenmeldung nach einem 29-jährigen Mann aus Kelkheim wird hiermit zurückgenommen. Der Mann konnte wohlbehalten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Wir bitten, die zur Verfügung gestellten Daten und Fotos zu löschen und nicht weiter zu verwenden.

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