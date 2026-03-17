PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Spaziergänger beraubt +++ Betrug über Messenger-Dienst +++ Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses +++ Exhibitionistische Handlung

Hofheim (ots)

1. Spaziergänger beraubt,

Liederbach am Taunus, Feldweg, Sonntag, 15.03.2026, gegen 19:25 Uhr

(dd) Am Sonntagabend wurde auf einem Feldweg in Liederbach am Taunus ein Spaziergänger beraubt.

Nach Angaben des Geschädigten wurde er gegen 19:25 Uhr von drei bislang unbekannten Tätern mit Tritten und Schlägen angegriffen und zu Boden gebracht. Bei dem Vorfall soll zudem eine Schreckschusswaffe zum Einsatz gekommen sein. Im weiteren Verlauf schnappten sich die Täter, die Umhängetasche des 24-jährigen zu entwenden und entnahmen das Portemonnaie mit Bargeld und Bankkarten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der Mann wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Das Trio wurde als männlich beschrieben. Einer der Täter soll etwa 1,85 Meter groß, kräftig gebaut und helle Haare gehabt haben. Ein weiterer wird als kleiner, schmaler Mann mit schwarzem Oberlippenbart und dunklen Haaren beschrieben. Zum dritten Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 1,80 - 1,85 Meter groß war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

2. Betrug über Messenger-Dienst,

Eschborn, Tatzeitraum nicht genau bekannt

(dd) In Eschborn ist ein Mann Opfer eines jahrelangen Betrugs über einen Messenger-Dienst geworden.

Der Geschädigte wurde über einen Messenger-Dienst von einer unbekannten Person kontaktiert, die ihm hohe Gewinne über eine angebliche Handelsplattform in Aussicht stellte. Im weiteren Verlauf wurde er zur Zahlung eines Geldbetrages aufgefordert. Der Mann überwies daraufhin seitdem Jahr 2021 mehrere Geldbeträge, deren Gesamtsumme sich im sechsstelligen Bereich bewegte. Die versprochenen Gewinne erhielt er nie und das Ganze stellte sich als Betrug heraus.

Die Polizei rät, bei vermeintlich lukrativen Geldanlagen im Internet besondere Vorsicht walten zu lassen und keine Überweisungen an unbekannte Anbieter zu tätigen.

3. Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses Hattersheim am Main, Hans-Riggenbach-Straße Freitag, 13.03.2026, 09:00 Uhr bis Montag, 16.03.2026, 12:10 Uhr

(dd) Am vergangenen Wochenende kam es in Hattersheim am Main in der Hans-Riggenbach-Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Unbekannte verschafften sich vermutlich über den Balkon Zugang zur Wohnung im Hochparterre. Dazu drückten sie den Rollladen der Terrassentür nach oben und hebelten anschließend die Tür auf. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten unter anderem ein Mobiltelefon, eine Smartwatch, Kleidung und ein Hundekörbchen.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

4. Exhibitionistische Handlung,

Kelkheim-Münster, Danziger Straße, Freitag, 13.03.2026, 11:40 Uhr

(ro) Am Freitagmittag war ein Exhibitionist in Kelkheim-Münster unterwegs. Nach diesem wird nun gefahndet. Gegen 11:40 Uhr hatte sich ein minderjähriger Schüler seiner Mutter anvertraut, da er in der Danziger Straße in Begleitung eines Mitschülers Zeuge einer exhibitionistischen Handlung geworden war. Der Mann wird als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 165 bis 180 cm groß, mit normaler Statur, grauen Haaren und auffällig weißen Zähnen beschrieben. Er trug eine blaue Hose sowie schwarze Schuhe. Zudem führte er ein schwarz-hellgrünes Fahrrad mit Korb am Lenker mit sich. Die eilig entsandten Streifen konnten den Unbekannten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ausfindig machen.

Sollten sie in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bitten wir Sie, Ihre Hinweise an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell