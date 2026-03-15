PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen +++ Wohnungseinbruch +++ Versuchter Diebstahl eines Motorrollers

Hofheim (ots)

1.Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen, Bad Soden am Taunus, Haingrabenstraße, Freitag, 13.03.2026, 22:00 Uhr bis Samstag, 14.03.2026, 11:30 Uhr

(dg)Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt 18 Fahrzeuge in Bad Soden am Taunus. Die Fahrzeuge wurden alle mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und befanden sich alle im Nahbereich der Haingrabenstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000,- Euro geschätzt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2.Wohnungseinbruch,

Flörsheim am Main, Schillerstraße, Samstag, 14.03.2026, 17:45 Uhr bis 20:09 Uhr

(dg)Die kurze Abwesenheit des Wohnungsinhabers nutzten Einbrecher abends in Flörsheim-Weilbach in der Schillerstraße aus. Der oder die unbekannten Täter gelangten in das Einfamilienhaus, indem sie die Terrassentür gewaltsam öffneten. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Laut der Eigentümerin wurden Wertgegenstände im Wert von ca. 8000,- Euro gestohlen. Der Sachschaden an der Terassentür wurde mit ca. 1000,- Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3.Versuchter Diebstahl eines Motorrollers, Sulzbach am Taunus, Am Lergesberg, Sonntag, 15.03.2026, 00:14 Uhr,

(dg)Zwei unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Sonntag in Sulzbach am Taunus einen abgestellten Motorroller zu stehlen. Hierbei wurden die beiden beim Versuch, den Roller von einem Parkplatz zu schieben, durch den Eigentümer aufgehalten. Die beiden Täter werden beschrieben als männlich, ca. 20 Jahre alt, zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß und schwarz gekleidet. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

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