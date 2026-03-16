PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: PKW entwendet +++ Wohnungseinbrüche

Hofheim (ots)

1. PKW entwendet,

Eschborn, Am Stadtpfad, Samstag, 14.03.2026, 18:30 Uhr bis Sonntag, 15.03.2026, 13:00 Uhr

(ck) Unbekannte Täter entwenden in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen PKW in Eschborn. Der Toyota stand verschlossen auf einem Parkplatz in der Straße "Am Stadtpfad". Am Fahrzeug befand sich zuletzt das Kennzeichen "MTK-OJ 555". Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Flörsheim am Main (Weilbach), Schillerstraße, Samstag, 14.03.2026, 17:45 Uhr bis Sonntag, 15.03.2026, 20:09 Uhr

(ck) Unbekannte Täter hebelten zwischen Samstag, 17:45 Uhr und Sonntag,20:10 Uhr in der Schillerstraße in Weilbach eine verschlossene Terassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Einfamilienhaus. Innerhalb des Gebäudes wurden mehrere Räume durchsucht und dabei Schmuck und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Aufgehebeltes Kellerfenster,

Liederbach am Taunus (Niederhofheim), Platanenweg, Samstag, 14.03.2026, 09:00 Uhr bis Sonntag, 15.03.2026, 08:30 Uhr

(ck) Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Platanenweg in Niederhofheim ein Kellerfenster auf und verschafften sich so Zugang zum Einfamilienhaus. Innerhalb des Gebäudes wurden mehrere Räume durchsucht und dabei Schmuck und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

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