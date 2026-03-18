PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Widerstand geleistet +++ versuchte Einbrüche

Hofheim (ots)

1. Widerstand geleistet,

Eppstein-Niederjosbach, Obergasse, Dienstag, 17.03.2026

(ro)Ein Mann hat am Dienstag bei seiner Festnahme in Niederjosbach Widerstand geleistet. Die Polizei wurde am frühen Nachmittag nach Niederjosbach gerufen, da auf einem Anwesen in der Obergasse ein augenscheinlich verwirrter Mann handgreiflich geworden war und drohende Worte geäußert hatte. Beim Eintreffen der Streife versuchte der 22-Jährige noch mit seinem Fahrzeug zu flüchten und fuhr gegen den Streifenwagen. Hierbei und bei der darauffolgenden Festnahme wurden zwei Beamte verletzt. Der junge Mann befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er musste die Streife zur Dienststelle begleiten. Im Anschluss wurde er in einer Fachklinik vorgestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

2. Bewohner verschreckt Einbrecher,

Flörsheim-Weilbach, Wiesenstraße, Dienstag, 17.03.2026, 21:55 Uhr

(ro)Der Bewohner eines Wohnhauses hat am Dienstagabend einen Einbrecher in Flörsheim-Weilbach verschreckt. Der Täter näherte sich gegen 21:55 Uhr dem Anwesen in der Wiesenstraße über den rückwärtigen Bereich und machte sich mit einem Hebelwerkzeug an der Terrassentür zu schaffen. Als der Bewohner aufgrund der Geräusche darauf aufmerksam wurde, flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Er kann nicht näher beschrieben werden. Hinweise zum Einbruchsversuch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Hochheim, Danziger Allee, Dienstag, 17.03.2026, 20:30 Uhr

(ro)In Hochheim kam es am Dienstagabend zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der Täter näherte sich gegen 20:30 Uhr einem Grundstück in der Danziger Allee und kletterte auf das Garagendach. Während er versuchte gewaltsam ein Fenster zu öffnen, wurde der Bewohner des Hauses wach und schaltete das Licht ein. Daraufhin suchte der Einbrecher eilig das Weite. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Sollten Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

4. Haustür hält stand,

Eppstein, Hintergasse, Montag, 16.02.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, 17.03.2026, 14:30 Uhr

(ro)Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag kam es in Eppstein zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Im Zeitfenster von 16:00 Uhr bis 14:30 Uhr näherten sich die Einbrecher dem Anwesen in der Hintergasse und machten sich an der Haustür zu schaffen. Diese hielt jedoch den Hebelversuchen der Täter stand, sodass diese erfolglos die Flucht antreten mussten. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Terrassentür hält stand,

Bad Soden, Rohrwiesenweg, Montag, 16.03.2026, 10:00 Uhr bis Dienstag, 17.03.2026, 08:15 Uhr

(ro)In Bad Soden hielt die Terrassentür eines Wohnhauses zwischen Montag- und Dienstagmorgen mehreren Hebelversuchen stand. Die Täter näherten sich zwischen 10:00 Uhr und 08:15 Uhr einem Grundstück im Rohrwiesenweg und setzten an der Terrassentür mit einem Hebelwerkzeug an. Nachdem sie diese jedoch nicht öffnen konnten, ergriffen sie unerkannt die Flucht. Ihre Hinweise zum Einbruchsversuch melden Sie bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 der Kriminalpolizei.

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