PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Jugendlicher mit gestohlenem Auto unterwegs +++ Sachbeschädigung an PKW

Hofheim (ots)

1. Jugendlicher mit gestohlenem Auto unterwegs, Eppstein-Niederjosbach, Eppsteiner Straße, Freitag, 20.03.2026, 23:15 Uhr

Einer aufmerksamen Funkstreife der Polizeistation Kelkheim fiel am Freitagabend ein PKW auf, der mit augenscheinlich ungültigen Kennzeichen unterwegs war. Bei dem Versuch, das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, beschleunigte der Fahrer plötzlich und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Im Rahmen der Fahndung konnte der 17-jährige Fahrer schließlich festgestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug zuvor gestohlen wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Eltern überstellt. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

2. Sachbeschädigung an PKW, Kriftel, Feldbergstraße, Freitag, 03:00 Uhr bis 15:30 Uhr

In der Nacht zum Freitag wurde in der Feldbergstraße ein abgestellter BMW beschädigt. Unbekannte Täter zerstochen einen Reifen des Fahrzeugs und beschädigten beide Fahrzeugseiten mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu der Tat nimmt die zuständige Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

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