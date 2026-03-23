PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Ford gestohlen+++bei Festnahme Widerstand geleistet+++Trekkingbike aus Tiefgarage entwendet+++Fahrrad entwendet+++Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt+++Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hofheim (ots)

1. Ford gestohlen,

Flörsheim, Alleestraße, Sonntag, 22.03.2026, 08:30 Uhr bis 09:00 Uhr

(jk)Am Sonntagmorgen wurde ein Ford Fiesta in Flörsheim gestohlen. Das Fahrzeug wurde von einem Nutzer auf einem Parkplatz in der Alleestraße unverschlossen abgestellt. Dies sollte kurze Zeit später abgeholt werden. Ein unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und fuhr mit dem Fahrzeug davon. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196/2073-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

2. Bei Festnahme Widerstand geleistet,

Sulzbach, Hauptstraße, Sonntag, 22.03.2026, 12:22 Uhr

(jk)Ein 33-jähriger Mann aus Bad Soden hielt sich am Sonntagmittag an einer Bushaltestelle in Sulzbach auf. Dort wurde er durch Polizeibeamte als Täter eines vorangegangenen Deliktes identifiziert und sollte festgenommen werden. Gegen die Festnahme wehrte sich der Mann mit Tritten gegen eine Beamtin. Einem weiteren Beamten spuckte er in das Gesicht. Die Beamten wurden dadurch nicht verletzt. Der Mann wurde festgenommen und wird sich wegen einer weiteren Straftat, nämlich dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, verantworten müssen.

3. Trekkingbike aus Tiefgarage entwendet, Liederbach, Am Kühlen Grund, Mittwoch, 18.03. 06:00 Uhr bis Samstag, 21.03.2026, 18:15 Uhr

(jk)Aus einer Tiefgarage in Liederbach wurde ein Trekkingbike entwendet. Zuletzt gesehen wurde das Trekkingbike, welches mittels eines Kettenschlosses an einer Säule befestigt war, am Mittwochmorgen. Am Samstagabend musste der Besitzer das Fehlen des Trekkingbikes feststellen. Das schwarze Trekkingbike hatte einen Wert von ca. 4000 Euro. Hinweise erbittet sich die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196/2073-0.

4. Fahrrad entwendet,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Freitag, 20.03.2026, 13:59 Uhr bis Samstag, 21.03.2026, 16:04 Uhr

(jk)In der Zeit von Freitag auf Samstag wurde ein Fahrrad in Bad Soden entwendet. Das Fahrrad stand neben einem Wohnhaus in der Königsteiner Straße und war mittels eines Schlosses an einem Fahrradständer befestigt. Unbekannte Täter betraten in der Zeit zwischen Freitag- und Samstagnachmittag das Grundstück und entwendeten das rote Trekkingrad im Wert von ca. 600 Euro. Zurück blieb lediglich das aufgebrochene Schloss. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

5. Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt, Eppstein, Steinweg, Freitag, 20.03.2026, 07:38 Uhr

(jk)Bei einem Verkehrsunfall in Eppstein wurde eine Fußgängerin am Freitag verletzt. Eine 54-jährige Eppsteinerin beabsichtigte mit ihrem Skoda vom Steinweg nach rechts in die Niederjosbacher Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie, nach ersten Erkenntnissen, eine Fußgängerin, welche dabei war die Straße zu überqueren. Die 44-jährige kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

6. Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden, Kelkheim, Glogauer Straße, Samstag 21.03.2026, 16:10 Uhr

(jk)Bei einer Verkehrsunfallflucht in Kelkheim wurde ein Mercedes Vito am Samstag beschädigt. Ein Paketausfahrer stellte das Fahrzeug für eine Lieferung kurzzeitig in der Glogauer Straße ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass die rechte Fahrzeugseite von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden war. Der oder die Fahrerin setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim unter der Nummer 06192/2079-0 entgegen.

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