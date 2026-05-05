Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (unb) Am 04.05.2026 in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 17:50 Uhr ist es im Schlangenweg in 31167 Bockenem auf dem dortigen Parkplatz eines Supermarkts zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Die Geschädigte parkte im oben genannten Zeitraum ihren Pkw in einer Parklücke. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Kratzer mit rotem Fremdlack an der hinteren Beifahrertür fest. Der Schaden ist mutmaßlich beim Öffnen einer Fahrzeugtür entstanden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder zur verursachenden Person geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

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