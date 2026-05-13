Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugin beobachtet Zusammenstoß

Saale-Holzland (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Waldsiedlung in Hermsdorf kam es am Dienstagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein Fahrzeugführer beim rückwärtigen Ausparken einen daneben abgestellten Pkw und verursachte Sachschaden. Eine unabhängige Zeugin beobachtete den Unfall und sprach den Fahrer unmittelbar darauf an. Dieser verließ jedoch die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Im Rahmen der Ermittlungen konnte das mutmaßlich beteiligte Fahrzeug an der Wohnanschrift des Halters festgestellt werden. An dem Pkw wurden passende Unfallspuren festgestellt. Die weiteren Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell