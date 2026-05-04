POL-DA: Groß-Zimmern: Roller (702-BBK) gestohlen
Wer kann Hinweise geben?
Groß-Zimmern (ots)
Zwischen Freitagabend (1.5.), 19 Uhr, und Samstagvormittag (2.5.), 11 Uhr, wurde ein Roller im Wert von mehreren Hundert Euro aus der Schillerstraße gestohlen. Das zuvor am Fahrbahnrand geparkte braune Zweirad der Marke "NovaMotors" trug das amtliche Kennzeichen 702-BBK und wurde durch bislang unbekannte Täter unerkannt entwendet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.
Wer Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem entwendeten Gefährt geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Darmstadt unter 06151 / 969 - 0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
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