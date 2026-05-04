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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Verkehrskontrolle mündet in Festnahme und Sicherstellung eines Schlagstocks

Rüsselsheim (ots)

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle in der Astheimer Straße führte am Sonntagabend (3.05.) zur Inhaftierung eines 29-Jährigen und der Sicherstellung eines Teleskopschlagstocks. Gegen 20:20 Uhr kontrollierten Zivilfahnder ein Fahrzeug im Stadtteil Königstädten, das den Beamten zuvor auf der Autobahn 67 aufgefallen war.

Während der Überprüfung des Fahrers, eines 29-jährigen Mannes, stellten die Polizeikräfte fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahls der Staatsanwaltschaft Mainz vorlag. Eine anschließende Durchsuchung des Fahrzeugs brachte zusätzlich einen Teleskopschlagstock zum Vorschein, der sichergestellt wurde.

Da der Festgenommene nicht in der Lage war, die fällige Geldsumme von über 1.800 Euro zu entrichten, wurde er direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Im Zusammenhang mit dem aufgefundenen Schlagstock wird sich der 29-Jährige nun auch in einem separaten Ordnungswidrigkeitenverfahren zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Julian Lenk

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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