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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Baucontainer im Visier
vorläufige Festnahme eines 43-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen hat eine Streife des 3. Polizeireviers am Samstagmorgen (2.5.) einen 43-Jährigen vorläufig festgenommen.

Gegen 9 Uhr verständigten der Zeuge die Polizei und meldete einen Mann, der sich in der Gräfenhäuser Straße an einem Baucontainer zu schaffen machte. Eine sofort hinzugezogene Streife konnte den 43-Jährigen mitsamt seiner Beute noch im Bereich des Tatorts festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen drang er in einen Baucontainer ein und entwendete darin befindliche Kabel, Rohre und Armaturen.

Der Tatverdächtige, der sich nun in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten muss, wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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