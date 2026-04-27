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Polizei Mettmann

POL-ME: 14-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2604094

POL-ME: 14-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2604094
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Hilden (ots)

Am Sonntagabend, 26. April 2026, wurde ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer in Hilden bei einem Alleinunfall schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 20 Uhr befuhr der 14-jährige Hildener mit einem E-Scooter einen Parkplatz zwischen der Dagobertstraße und der Kunibertstraße. In Höhe der Hausnummer 3 verlor er - vermutlich, weil er eine zwischen zwei Pfosten gespannte Metallkette nicht wahrnahm - die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Hierbei wurde der 14-Jährige schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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