POL-ME: 14-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2604094
Hilden (ots)
Am Sonntagabend, 26. April 2026, wurde ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer in Hilden bei einem Alleinunfall schwer verletzt.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 20 Uhr befuhr der 14-jährige Hildener mit einem E-Scooter einen Parkplatz zwischen der Dagobertstraße und der Kunibertstraße. In Höhe der Hausnummer 3 verlor er - vermutlich, weil er eine zwischen zwei Pfosten gespannte Metallkette nicht wahrnahm - die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.
Hierbei wurde der 14-Jährige schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
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