Polizei Mettmann

POL-ME: Gartenlaube brannte: Polizei ermittelt - 2604092

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Langenfeld (ots)

Am Sonntagabend, 26. April 2026, brannte in einem Garten eines Mehrfamilienhauses in Langenfeld eine Gartenlaube. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 23:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu der brennenden Gartenhütte an der Brunnenstraße in Höhe der Hausnummer 72 alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Trotzdem wurde das benachbarte Gartenhaus auch beschädigt.

Die Polizei kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen und ermittelt.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Sonntagabend an der Brunnenstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter 02173 288-6310 entgegen.

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