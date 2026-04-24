Polizei Mettmann

POL-ME: 63-jähriger Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2604088

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Erkrath (ots)

Im Erkrather Ortsteil Hochdahl ist am Donnerstag (23. April 2026) ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war der 63-jährige Hochdahler mit seiner Honda über die Schildsheider Straße gefahren, als er wegen eines Fahrfehlers stark bremsen musste und zu Boden fiel. Hierbei erlitt der Mann, der zwar einen Helm, ansonsten aber nur ein T-Shirt sowie eine Jeans trug, schwere Verletzungen.

Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei nimmt diesen Unfall zum Anlass, erneut an Motorradfahrende zu appellieren, neben dem vorgeschriebenen Schutzhelm stets auch geeignete Schutzkleidung zu tragen. Diese kann im Falle eines Sturzes oder Unfalls dazu beitragen, die Schwere von Verletzungen deutlich zu reduzieren.

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