POL-ME: Radfahrer angefahren und schwer verletzt - 2604086
Langenfeld (ots)
In Langenfeld ist am Donnerstag (24. April 2026) ein Radfahrer von einer Autofahrerin angefahren und hierbei schwer verletzt worden.
Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:
Gegen 17:15 Uhr fuhr eine 73-jährige Frau aus Bergisch-Gladbach mit ihrem Ford Fiesta über die Kalkhecker Straße in Richtung Hitdorf. Als sie dort nach rechts zu einer Reitanlage an der Hitdorfer Straße abbiegen wollte, achtete sie nach aktuellem Kenntnisstand nicht auf einen 66-jährigen Radfahrer aus Langenfeld, der ihr auf dem Geh- und Radweg entgegenkam. Hierbei erfasste sie das Rad, wodurch der Langenfelder zu Boden stürzte und dabei schwer verletzt wurde.
Die 73-Jährige leiste umgehend Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte, welche den Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell