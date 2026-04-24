Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer angefahren und schwer verletzt - 2604086

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Langenfeld (ots)

In Langenfeld ist am Donnerstag (24. April 2026) ein Radfahrer von einer Autofahrerin angefahren und hierbei schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 17:15 Uhr fuhr eine 73-jährige Frau aus Bergisch-Gladbach mit ihrem Ford Fiesta über die Kalkhecker Straße in Richtung Hitdorf. Als sie dort nach rechts zu einer Reitanlage an der Hitdorfer Straße abbiegen wollte, achtete sie nach aktuellem Kenntnisstand nicht auf einen 66-jährigen Radfahrer aus Langenfeld, der ihr auf dem Geh- und Radweg entgegenkam. Hierbei erfasste sie das Rad, wodurch der Langenfelder zu Boden stürzte und dabei schwer verletzt wurde.

Die 73-Jährige leiste umgehend Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte, welche den Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

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