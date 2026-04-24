Polizei Mettmann

POL-ME: BMW 1er nicht mehr auffindbar - Polizei bittet um Hinweise - 2604084

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Langenfeld (ots)

Eine 76-Jährige parkte am Donnerstagmorgen, 23. April 2026, ihren BMW 1er in der Nähe eines Friedhofes im Langenfelder Innenstadtbereich. Da sie ihr Auto nach der Rückkehr nicht mehr auffinden konnte, alarmierte sie die Polizei. Diese leitete Ermittlungen ein und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8:30 Uhr hatte eine 76-Jährige die Absicht, den Friedhof an der Straße "Auf dem Sändchen" aufzusuchen. Sie parkte ihr Auto, einen schwarzen BMW 1er, in unmittelbarer Nähe. Gegen 9 Uhr kehrte sie zurück, konnte sich jedoch an den Abstellort ihres Autos nicht mehr erinnern und es nicht mehr auffinden. Sie alarmierte die Polizei, die den 17 Jahre alten BMW trotz einer intensiven Suche im Nahbereich nicht feststellen konnte.

Da ein Diebstahl derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, leiteten die Polizistinnen und Polizisten ein Verfahren ein. Der BMW 1er mit einem Kennzeichen für den Kreis Mettmann (ME) wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer kann Angaben zum aktuellen Standort des BMW machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

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