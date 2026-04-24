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POL-ME: Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise: die Polizei bittet um Hinweise - 2604085

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Hilden (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 23. April 2026, zeigte sich in einem Hildener Waldstück ein Exhibitionist zwei Frauen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:45 Uhr befuhren zwei Frauen im Alter von 25 und 58 Jahren mit ihren Fahrrädern einen Wanderweg in einem Waldgebiet südlich des Itterbachs in Richtung Düsseldorf. In Höhe der Straße "An den Garather Hütten" bemerkten sie hinter einem Baum einen Mann, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die Frauen sprachen den Mann daraufhin resolut an, woraufhin dieser zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete.

Die alarmierten Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 1,65 Meter groß - circa 50 bis 60 Jahre alt - weiße Haare - blaue Augen - bekleidet mit einem schwarz-rot kariertem Hemd und einer blauen Hose

Die Polizei fragt:

Wer hat den Mann in dem Waldstück beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Identität des Täters machen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

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