Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch und Diebstahl in Feuerwehrgerätehaus - 2604087

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Monheim am Rhein (ots)

Im Ortsteil Baumberg in Monheim am Rhein sind bislang noch unbekannte Täterinnen oder Täter in das Feuerwehrgerätehaus eingebrochen. Sie entwendeten einen hochwertigen Kombispreizer.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen müssen die Täter im Zeitraum von 16 Uhr am Dienstag (21. April 2026) bis 17 Uhr am Donnerstag (23. April 2026) in das Gerätehaus an der Kreuzstraße eingedrungen sein, indem sie eine Scheibe an einem der Rolltore einschlugen. Hierdurch öffneten sie die innere Verriegelung und gelangten an die dort abgestellten Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Baumberg. Augenscheinlich zielgerichtet entwendeten sie dann von einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) einen akkubetriebenen Kombispreizer.

Hierbei handelt es sich um ein hydraulisches Werkzeug, welches von den Kräften der Feuerwehr insbesondere zur Befreiung von Menschen in stark verunfallten Fahrzeugen eingesetzt wird. Es hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen, vor Ort Spuren gesichert und ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Hierzu fragt die Polizei:

Wer hat in den vergangenen Tagen oder Nächten verdächtige Beobachtungen rund um das Feuerwehrgerätehaus gemacht oder kann die Ermittlungen der Kriminalpolizei durch sonstige Angaben unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter der Rufnummer 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

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