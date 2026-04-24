Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2604091

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Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Montag, 20. April 2026, parkte die Nutzerin eines schwarzen VW Golf ihr Auto um 9:50 Uhr auf einem Parkplatz im Kreuzungsbereich an der Solinger Straße / Theodor-Heuss-Straße mit Blick auf ein gegenüberliegendes Café eines sozial-karitativen Vereins. Als sie gegen 13:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am linken Heck ihres Autos fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Am Heck entstand ein geschätzter Schaden von circa 1.500 Euro. Ob ein weißer Transporter, der zuvor linksseitig des VW Golf abgestellt war, für den Unfall verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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