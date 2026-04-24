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POL-ME: Düsseldorfer an Langenfelder S-Bahnhof überfallen und ausgeraubt - Polizei fasst einen Tatverdächtigen - 2604090

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Langenfeld (ots)

In Langenfeld haben in der Nacht auf Freitag (24. April 2026) drei junge Männer einen 44-jährigen Düsseldorfer am S-Bahnhof an der Knipprather Straße überfallen. Der Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen stellen.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 1:30 Uhr wartete der Düsseldorfer am Langenfelder S-Bahnhof auf seinen Bus nach Düsseldorf, als sich ihm drei junge Männer näherten. Plötzlich und ohne Weiteres soll das Trio dann auf den Mann eingeschlagen und zu Boden getreten haben. Anschließend flüchteten sie mit dem E-Roller des Mannes, seinem Bargeld sowie seinem Handy und seiner Jacke in unbekannte Richtung.

Als etwa 20 Minuten später ein Passant an der Stelle vorbeikam, konnte der 44-Jährige einen Rettungswagen sowie die Polizei alarmieren. Er wurde anschließend zur ambulanten Behandlung seiner davongetragenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Unterdessen fahndete die Polizei nach den mutmaßlichen Tätern - mit Erfolg: An der Treibstraße trafen die Einsatzkräfte auf drei Personen, auf welche die Täterbeschreibungen passten. Zwei von ihnen konnten fliehen, den Dritten nahmen die Polizistinnen und Polizisten noch vor Ort fest.

Bei ihm handelt es sich um einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 17 Jahre jungen Deutsch-Ghanaer aus Düsseldorf. Zudem stellten die Polizistinnen und Polizisten das zuvor geraubte Smartphone bei dem Tatverdächtigen sicher.

Die Konsequenzen für den 17-Jährigen:

Er wurde für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen zur Wache gebracht, wo auch ein entsprechendes Verfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Anschließend wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern an. Zu ihnen liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

- männlich - 20 bis 30 Jahre alt - 1,80 bis 1,90 Meter groß - schwarze Hautfarbe - schwarz gekleidet

Die Polizei fragt:

Wer kann die Ermittlungen der Polizei durch sachdienliche Angaben unterstützen? Hinweise zu den weiteren Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

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