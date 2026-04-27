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Polizei Mettmann

POL-ME: 13-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2504093

POL-ME: 13-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2504093
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Monheim am Rhein (ots)

Am Freitag, 24. April 2026, verunfallte in Monheim am Rhein ein 13-Jähriger mit einem gemieteten E-Scooter. Er wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:25 Uhr befuhr ein 13-Jähriger mit einem E-Scooter, den er zuvor bei einem E-Scooter-Verleih gemietet hatte, den Gehweg entlang der Rheinuferpromenade.

Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem parallel fahrenden E-Scooter eines weiteren 13-Jährigen. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte.

Schwer verletzt wurde er von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur stationären Behandlung verblieb. Der weitere E-Scooter-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall zum Anlass nehmen, um auf die aktuell gültigen Regeln bei der Benutzung eines E-Scooters hinzuweisen:

   - E-Scooter dürfen erst ab einem Mindestalter von 14 Jahren 
     genutzt werden.
   - Auf einem E-Scooter darf nur eine Person fahren.
   - E-Scooter unterliegen einer Versicherungspflicht.
   - Die Nutzung von Radwegen und Radfahrstreifen ist erlaubt. Nur 
     wenn diese fehlen, darf man auf die Fahrbahn ausweichen. In der 
     Fußgängerzone sowie auf Gehwegen sind E-Scooter verboten.
   - Es gelten die Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrende.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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