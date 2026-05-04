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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Quad gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Samstagmorgen (2.5.), 07.00 Uhr und Sonntagvormittag (3.5.), 10:30 Uhr, ein in der Daimlerstraße abgestelltes blaues Quad mit dem Kennzeichen "AHY 916". Das Quad wurde möglicherweise mit einem Fahrzeug vom Tatort abtransportiert, da dies mit einer Radsperre gesichert war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern, verdächtigen Fahrzeugen oder dem Verbleib des gestohlenen Quads geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Julian Lenk

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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