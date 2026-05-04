Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugenaufruf

Bensheim (ots)

Am Samstag (02.05.) gegen 11.45 Uhr kam es in der Adolf-Kolping-Straße zu einer Sachbeschädigung an drei geparkten Fahrzeugen. Der unbekannte Täter wurde von einer Kamera erfasst, als er die Außenspiegel durch Tritte beschädigte.

Es handelt sich um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann. Er war circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und athletisch. Der Verdächtige trug ein blaues Kopftuch mit weißen Punkten, eine graue Bomberjacke, eine hellblaue Jeans und weiße Sneaker.

Insgesamt wird der Schaden auf 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/706410 zu melden.

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