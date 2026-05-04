Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Schwanheim: Auseinandersetzung im Rahmen eines Fußballspiels der Kreisliga C

Bensheim (ots)

Am Sonntag (03.05.) kam es gegen 15.45 Uhr am Sportplatz des SV Schwanheim im Rahmen des Fußballspiels der Kreisliga C Bergstraße zwischen der Heimmannschaft und dem SV Vorwärts Bobstadt nach gegenwärtigem Ermittlungsstand zu einer Auseinandersetzung zwischen Spielern beider Mannschaften sowie wohl auch einzelner Zuschauer. Bei der Auseinandersetzung zogen sich offenbar mehrere Personen Blessuren leichterer Art zu. Über schwere Verletzungen liegen der Polizei bislang aber keine Erkenntnisse vor.

Bei Eintreffen der Polizei, die mit fünf Streifen vor Ort war, hatte sich die Situation bereits wieder beruhigt. Die Beamten erhoben vor Ort Personalien von Zeugen und Beteiligten. Die Ermittlungen zum Sachverhalt und dessen Hintergrund dauern an. Entsprechende Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

Zeugen oder etwaige Geschädigte, die den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

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