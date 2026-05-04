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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Autoscheibe eingeschlagen und Schaltknauf entwendet

Kelsterbach (ots)

Am Samstag (02.05.) warfen Unbekannte in der Zeit zwischen 14.00 und 16.45 Uhr die Scheibe eines grauen Audi ein, der in der Gottfried-Keller-Straße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend lediglich den Schaltknauf.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegengenommen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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