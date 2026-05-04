Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: 23 Brieftauben gestohlen/Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

Auf eine ungewöhnliche Beute hatten es Kriminelle in der Nacht zum Freitag (01.05.) abgesehen. Unbekannte verschafften sich Zugang auf das Gelände einer Zuchtstätte "Im Wüsten Forst" und entwendeten anschließend aus einem Stall 23 junge Brieftauben. Die Tauben haben einen Wert von insgesamt mehreren tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden.

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