Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Festnahme nach Diebstahl aus Auto

Bischofsheim (ots)

Ein zunächst Unbekannter hatte am Samstagmorgen (02.05.) nichts Gutes im Sinn, als er gegen 6.30 Uhr in einer Tiefgarage in der Mozartstraße in ein unverschlossenes Fahrzeug eindrang und daraus zwei Jacken, Kleingeld und E-Zigaretten entwendete.

Gegen 11.00 meldete eine Zeugin im Bereich der Ulmenstraße anschließend einen stark betrunkenen Mann. Bei ihm fanden die Ordnungshüter die zuvor aus dem Auto entwendeten Jacken. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell