Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: VW Caddy entwendet/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Rüsselsheim (ots)

Der Diebstahl eines weißen VW Caddy rief am Samstagabend (02.05.) die Polizei auf den Plan.

Gegen 20.20 Uhr alarmierte ein Wagenbesitzer die Polizei und gab an, dass sein Fahrzeug in der Grabenstraße mit steckendem Fahrzeugschlüssel entwendet wurde. Kurze Zeit später konnten Beamte den VW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Darmstädter Straße feststellen. Als sich ein 35 Jahre alter Mann dem Fahrzeug näherte und mittels Schlüssel die Zentralverriegelung des Wagens betätigte, wurde er von der Polizei festgenommen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fanden sie bei ihm zuvor im Markt gestohlene Spirituosen und Lebensmittel. Ein Atemalkoholtest zeigte über drei Promille an und zudem war der 35-Jährige auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Mann wird sich nun in mehreren Strafverfahren, unter anderem wegen Diebstahls und Trunkenheit im Verkehr, verantworten müssen.

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