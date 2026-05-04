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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Einbrüche in Vereinsheime

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwei Vereine gerieten in der Nacht zum Sonntag (03.05.) ins Visier von Einbrechern. Die noch unbekannten Täter gelangten über eine aufgebrochene Tür in die Räume des SKV Mörfelden in der Rüsselsheimer Straße, brachen anschließend im Gebäude weitere Türen und Schränke auf und flüchteten schlussendlich mit Geld aus einer Kasse. Ob ein weiterer Einbruch in das Vereinsheim des Tennisklubs "Am Schwimmbad" in Zusammenhang mit dieser Tat steht, beschäftigt nun die Ermittler. Hier drangen die ungebetenen Besucher über zunächst aufgehebelte Fenster ein, suchten aber nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute wieder das Weite.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei in Mörfelden-Walldorf. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 mit den Polizisten in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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