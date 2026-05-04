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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt/Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag (03.05.), kam es in der Zeit zwischen Mitternacht und 02.00 Uhr zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in der Charlie-Chaplin-Allee sowie weiterer umliegender Straßen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt 21 Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter mutwillig zerkratzt. Die Autos waren ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu möglichen Tätern geben? Gibt es Personen, die entsprechende Geräusche oder Auffälligkeiten wahrgenommen haben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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