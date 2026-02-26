PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Hilfeleistung gesucht

Lingen (ots)

Am Dienstag, 24. Februar 2026 gegen 13 Uhr, wurde ein Schüler nach Schulschluss auf dem Parkplatz des Christ-König-Pfarrhauses (An der Kapelle) von einem unbekannten Mann angesprochen.

Das Kind fühlte sich unwohl und rief laut "Hilfe" und "Feuer". Daraufhin kam eine weitere Person hinzu, die den Mann verscheuchte, sodass der Junge weitergehen konnte.

Die Polizei Lingen bittet insbesondere um Hinweise zu dieser zweiten Person, die dem Jungen geholfen hat. Diese könnte wertvolle Informationen zum Vorfall liefern.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeidienststelle Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

