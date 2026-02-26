PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brand auf Firmengelände - mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge zerstört - rund 500.000 Euro Schaden

Meppen (ots)

Am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr kam es auf dem Gelände einer Agrarfirma an der Emmener Straße in Meppen zu einem Brand mit erheblichem Sachschaden.

Ein 39-jähriger Mitarbeiter einer benachbarten Firma hatte ein Fahrzeug zurückgebracht und dabei den Brand auf dem Gelände bemerkt. Die Polizei wurde umgehend verständigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fing ein abgestellter Schlepper auf dem Firmengelände Feuer. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf unmittelbar daneben abgestellte landwirtschaftliche Fahrzeuge über. Dadurch wurden insgesamt zwei Schlepper sowie ein Hoftrac vollständig zerstört. Drei weitere Schlepper, die danebenstanden, wurden ebenfalls beschädigt.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften im Einsatz und führte die Löscharbeiten durch. Die Schadenshöhe wird nach ersten Schätzungen auf rund 500.000 Euro beziffert. Personen wurden nicht verletzt. Hinsichtlich der Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
