POL-EL: Meppen - Brand auf Firmengelände - mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge zerstört - rund 500.000 Euro Schaden

Am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr kam es auf dem Gelände einer Agrarfirma an der Emmener Straße in Meppen zu einem Brand mit erheblichem Sachschaden.

Ein 39-jähriger Mitarbeiter einer benachbarten Firma hatte ein Fahrzeug zurückgebracht und dabei den Brand auf dem Gelände bemerkt. Die Polizei wurde umgehend verständigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fing ein abgestellter Schlepper auf dem Firmengelände Feuer. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf unmittelbar daneben abgestellte landwirtschaftliche Fahrzeuge über. Dadurch wurden insgesamt zwei Schlepper sowie ein Hoftrac vollständig zerstört. Drei weitere Schlepper, die danebenstanden, wurden ebenfalls beschädigt.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften im Einsatz und führte die Löscharbeiten durch. Die Schadenshöhe wird nach ersten Schätzungen auf rund 500.000 Euro beziffert. Personen wurden nicht verletzt. Hinsichtlich der Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.

