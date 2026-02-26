PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Brand im Mehrfamilienhaus - alle Bewohner unverletzt

Nordhorn (ots)

Am gestrigen Abend gegen 18:40 Uhr kam es in der Straße "Am Strampel" in Nordhorn zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 64-jährige Bewohnerin beim Verlassen ihrer Wohnung eine Kerze auf einer Kommode brennen lassen. Das hierdurch entstandene Feuer löste einen installierten Rauchmelder aus, wodurch ein 55-jähriger Nachbar darauf aufmerksam wurde. Da auf sein Klingeln und Klopfen niemand öffnete, verständigte er umgehend die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten evakuierten die übrigen Hausbewohner. Diese wurden anschließend durch den Rettungsdienst sowie Notärzte medizinisch untersucht - alle 14 Bewohner blieben unverletzt.

Mit sechs Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort. Im Rahmen der Löscharbeiten wurden zwei Lüfter eingesetzt. Die betroffene Wohnung wurde belüftet und anschließend beschlagnahmt. Für die 64-jährige Frau stellt die zuständige Wohnungsgesellschaft eine Ersatzwohnung zur Verfügung. Das übrige Gebäude blieb augenscheinlich vom Brand verschont. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

