Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Pfungstadt

Pfungstadt (ots)

Am Sonntag, den 03.05.2026 gegen 11:45 Uhr kam es in Pfungstadt in der Mainstraße während des dortigen Flohmarkts zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte ein schwarzer Mercedes beim Ausparken einen neben ihm stehenden blauen Opel Astra und einen grauen Peugeot Partner. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der schwarze Mercedes unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem noch unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157 95090 entgegen.

Berichterstatter: Krieg, POK (PSt. Pfungstadt)

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