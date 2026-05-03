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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Pfungstadt

Pfungstadt (ots)

Am Sonntag, den 03.05.2026 gegen 11:45 Uhr kam es in Pfungstadt in der Mainstraße während des dortigen Flohmarkts zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte ein schwarzer Mercedes beim Ausparken einen neben ihm stehenden blauen Opel Astra und einen grauen Peugeot Partner. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der schwarze Mercedes unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem noch unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157 95090 entgegen.

Berichterstatter: Krieg, POK (PSt. Pfungstadt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Heizmann, POK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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  • 03.05.2026 – 02:27

    POL-GG: Verkehrsunfallflucht

    Gernsheim (ots) - Zwischen Donnerstag, den 30.04.2026 gegen 18:00 Uhr und Freitag, den 01.05.2026, gegen 08:45 Uhr parkte ein grauer Opel Grandland X ordnungsgemäß am rechten Straßenrand in der Einsiedlerstraße in Höhe der Hausnummer 33 in 64579 Gernsheim. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug dieses an der linken vorderen Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise auf das ...

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