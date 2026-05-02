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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Weiterstadt OT Braunshardt: Radfahrer kommt durch Überholmanöver zu Fall
Unfallzeugen gesucht!

Weiterstadt (ots)

Am Donnerstag (30.04.) gegen 13:30 Uhr überholte ein Autofahrer mit einem dunklen Pkw einen 35-Jähriger Radfahrer aus Weiterstadt in der Forststraße, auf Höhe der dortigen Bahnunterführung. Hierbei unterschritt er nach ersten Ermittlungen den erforderlichen Seitenabstand zum Radfahrer, sodass dieser zu Fall kam. Der Radfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt fort und ließ den verletzten Radfahrer an der Unfallstelle zurück.

Hinweise auf den noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41310 entgegen.

Berichterstatter: POK Besener

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
PHK Ball
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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