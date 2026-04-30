Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen in Kirschhausen gesucht

Heppenheim (ots)

Am Donnerstag (30.04.) gegen 17:00 Uhr kam es in der Siegfriedstraße (Höhe Hausnummer 300) in Heppenheim (Kirschhausen) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter Kleinwagen überholte in Fahrtrichtung Heppenheim eine Rennradfahrerin und einen Rennradfahrer. Beim Überholvorgang kam es aufgrund des geringen Seitenabstands zu einem Kontakt zwischen den Fahrrädern und dem roten Kleinwagen. Sowohl die Radfahrerin, als auch der Radfahrer stürzten hierbei und wurden leicht verletzt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzten Personen zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

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