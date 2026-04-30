POL-HP: Die Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht
Gorxheimertal (ots)
Am Donnerstag (30.04.) zwischen 13.00 und 19.15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Skoda Octavia, der in der Straße Im Kurzstück am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das im Bereich des hinteren linken Radlaufes beschädigt wurde. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 entgegen.
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