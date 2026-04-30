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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Die Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Gorxheimertal (ots)

Am Donnerstag (30.04.) zwischen 13.00 und 19.15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Skoda Octavia, der in der Straße Im Kurzstück am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das im Bereich des hinteren linken Radlaufes beschädigt wurde. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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