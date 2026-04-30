POL-HP: Die Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Heppenheim (ots) - Am Donnerstag (30.04.) gegen 17:00 Uhr kam es in der Siegfriedstraße (Höhe Hausnummer 300) in Heppenheim (Kirschhausen) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter Kleinwagen überholte in Fahrtrichtung Heppenheim eine Rennradfahrerin und einen Rennradfahrer. Beim Überholvorgang kam es aufgrund des geringen Seitenabstands zu einem Kontakt zwischen den Fahrrädern und dem roten Kleinwagen. Sowohl die ...

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