Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn OT Klein-Gerau: Gebäudebrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Büttelborn OT Klein-Gerau (ots)

Am Freitag (01.05.) um 14:33 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Wohnung in Büttelborn. Es handelt sich um ein Mehrfamilienwohnhaus mit 18 Parteien. Zur Schadenhöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden. Verletzte gab es keine. Die Bewohner der aktuell nicht mehr bewohnbaren Wohnungen sind bei Verwandten oder in einer von der Gemeinde organisierten Unterkunft untergekommen. Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abschlossen. Vor Ort waren Kräfte der Feuerwehren (Groß-Gerau, Büttelborn und Worfelden), sowie Kräfte des Rettungsdienstes (drei Rettungswagen und ein Notarztwagen). Das Fachkommissariat K10 der Polizeidirektion Groß-Gerau in Rüsselsheim wird die Ermittlungen aufnehmen.

gefertigt: Waldow, Polizeiführerin vom Dienst

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