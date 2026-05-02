Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mörlenbach: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer - Zeuge in einem beigen Audi gesucht

Mörlenbach (ots)

Am Freitag (01.05.) gegen 12:00 Uhr, kam es auf der L3120 zwischen Bonsweiher und Mörlenbach am Abzweig nach Ober-Liebersbach zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 75-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der Radfahrer fuhr auf der K11 aus Liebersbach kommend und wollte die L3120 überqueren, um auf dem gegenüberliegenden Fahrradweg weiter nach Mörlenbach zu fahren. Als der Radfahrer die L3120 überquerte missachtete er die Vorfahrt zweier dort fahrender Pkw, die in Fahrtrichtung Mörlenbach fuhren. Der erste Pkw konnte dem Radfahrer gerade noch ausweichen, aber der Zweite stieß dann mit dem Radfahrer mittig auf der Fahrbahn zusammen. Der Radfahrer stürzte und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die L3120 war während der Unfallaufnahme bis etwa 16:15 Uhr in beide Richtung voll gesperrt.

Bei dem ersten Pkw, welcher den Zusammenstoß noch verhindern konnte, handelt es sich um einen beigen Audi. Dieser fuhr weiter in Richtung Mörlenbach. Der Fahrer dieses Pkw ist ein wichtiger Zeuge.

Dieser Fahrer oder Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder den beigen Audi geben können, werden gebeten sich unter der 06252/7060 bei der Polizeistation Heppenheim zu melden.

Berichterstatter: Werske, PK, PSt. Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell