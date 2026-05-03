POL-GG: Verkehrsunfallflucht
Gernsheim (ots)
Zwischen Donnerstag, den 30.04.2026 gegen 18:00 Uhr und Freitag, den 01.05.2026, gegen 08:45 Uhr parkte ein grauer Opel Grandland X ordnungsgemäß am rechten Straßenrand in der Einsiedlerstraße in Höhe der Hausnummer 33 in 64579 Gernsheim. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug dieses an der linken vorderen Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise auf das Unfallfahrzeug bzw. den Unfallfahrer bitte an die PSt. Gernsheim unter folgender Rufnummer 06258-93430.
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Telefon: 06258-93430
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