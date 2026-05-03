POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Büttelborn OT Klein-Gerau (ots) - Am Freitag (01.05.) um 14:33 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Wohnung in Büttelborn. Es handelt sich um ein Mehrfamilienwohnhaus mit 18 Parteien. Zur Schadenhöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden. Verletzte gab es keine. Die Bewohner der aktuell nicht mehr bewohnbaren Wohnungen sind bei ...

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