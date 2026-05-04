Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Bessungen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Darmstadt (ots)

Am Sonntag, dem 03.05.2026 gegen 19:40 Uhr, parkte ein blauer Hyundai i20 auf dem Parkplatz bei der Zulassungsstelle in der Rüdesheimer Straße in 64285 Darmstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang nicht näher bekanntes kleines weißes Auto beim Ausparken gegen die Heckstoßstange des Hyundais und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein aufmerksamer Bürger konnte den Unfall beobachten und hinterließ einen Zettel am beschädigten Auto, jedoch ohne Kontaktdaten. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei den Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06151 969-41210 beim 2. Polizeirevier in Darmstadt zu melden.

Berichterstatter: Schimpf, POK

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