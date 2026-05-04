Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Blauer Hyundai Ioniq 5 (DA-JS 813E) gestohlen

Kripo sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwischen Donnerstagabend (30.4.) und Freitagabend (1.5.) haben Kriminelle einen blauen Hyundai Ioniq 5 entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-JS 813E war im Achatweg abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

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