PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Blauer Hyundai Ioniq 5 (DA-JS 813E) gestohlen
Kripo sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwischen Donnerstagabend (30.4.) und Freitagabend (1.5.) haben Kriminelle einen blauen Hyundai Ioniq 5 entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-JS 813E war im Achatweg abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 09:16

    POL-DA: Rüsselsheim: VW Caddy entwendet/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

    Rüsselsheim (ots) - Der Diebstahl eines weißen VW Caddy rief am Samstagabend (02.05.) die Polizei auf den Plan. Gegen 20.20 Uhr alarmierte ein Wagenbesitzer die Polizei und gab an, dass sein Fahrzeug in der Grabenstraße mit steckendem Fahrzeugschlüssel entwendet wurde. Kurze Zeit später konnten Beamte den VW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 08:57

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Einbrüche in Vereinsheime

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Zwei Vereine gerieten in der Nacht zum Sonntag (03.05.) ins Visier von Einbrechern. Die noch unbekannten Täter gelangten über eine aufgebrochene Tür in die Räume des SKV Mörfelden in der Rüsselsheimer Straße, brachen anschließend im Gebäude weitere Türen und Schränke auf und flüchteten schlussendlich mit Geld aus einer Kasse. Ob ein weiterer Einbruch in das Vereinsheim des ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 07:10

    POL-DA: Viernheim: Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt/Polizei sucht Zeugen

    Viernheim (ots) - In der Nacht zum Sonntag (03.05.), kam es in der Zeit zwischen Mitternacht und 02.00 Uhr zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in der Charlie-Chaplin-Allee sowie weiterer umliegender Straßen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt 21 Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter mutwillig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren