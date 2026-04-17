Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage - Eineinhalb Stunden im Einsatz

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Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen wurden am 17. April 2026 um 14:02 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zur Werner-Heisenberg-Straße im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.

Bei der Erkundung des Objektes durch einen Trupp unter Atemschutz konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Der Einsatz war nach ca. eineinhalb Stunden beendet.

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