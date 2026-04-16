Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuerwehr unterstützt bei einem medizinischen Notfall

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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 16. April 2026 um 03:03 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Amtshilfe Rettungsdienst" zum Rastplatz Hünxe Ost an der BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

An der Einsatzstelle hatte eine Person an einer Tankstelle einen medizinischen Notfall erlitten. Die Feuerwehr übernahm die medizinische Erstversorgung, bis der Rettungsdienst eintraf. Anschließend unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

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