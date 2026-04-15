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Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Unterstützung für den Rettungsdienst auf der BAB 3

FW Hünxe: Unterstützung für den Rettungsdienst auf der BAB 3
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Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 14. April 2026 um 20:41 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Amtshilfe Rettungsdienst" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Nachdem der Rettungsdienst die medizinische Erstversorgung abgeschlossen hatte, konnten die Maßnahmen der Feuerwehr zurückgenommen werden. Der Einsatz war nach ca. eineinhalb Stunden beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tom Hinterreiter
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

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