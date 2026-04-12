Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall auf der BAB 3 - beide Fahrtrichtungen betroffen

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Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Drevenack wurden am 11. April 2026 um 20:33 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person eingeklemmt" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden neben der Autobahnpolizei auch drei Rettungswagen und zwei Notärzte alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Pkw ins Schleudern geraten und mit der mittleren Fahrbahnbegrenzung kollidiert. Glücklicherweise konnten die drei Personen das Fahrzeug noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus eigener Kraft verlassen. Die Einsatzstelle wurde zusammen mit der Autobahnpolizei gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Zudem wurde die Einsatzstelle großflächig ausgeleuchtet und der Brandschutz sichergestellt. Der Rettungsdienst sichtete drei Verletzte Personen. Sie waren nur leicht verletzt und verblieben an der Einsatzstelle.

Da es sich bei dem verunfallten Pkw um ein Elektrofahrzeug handelte, wurde neben dem 12 Volt-System auch das Hochvoltsystem stromlos geschaltet. Aufgrund der Verformung musste dafür die Motorhaube mit einem hydraulischen Rettungsgerät geöffnet werden.

Durch den Zusammenstoß mit der Mittelleitplanke wurden auch Teile auf die Gegenfahrbahn in Richtung Niederlande geschleudert. Zwei Pkw kollidierten mit den Teilen, infolgedessen liefen an einem Pkw Betriebsmittel aus. Die Feuerwehr Hünxe sicherte die Einsatzstelle zunächst ab und übergab diesen Abschnitt anschließend an die Feuerwehr Dinslaken.

Während der Einsatzmaßnahmen leitete die Polizei den Verkehr einspurig an beiden Unfallstellen vorbei geleitet. Dabei kam es zu einem Rückstau. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

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