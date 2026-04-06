Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuerwehreinsatz in der Nacht

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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 6. April 2026 um 03:29 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Müllbrand" zur Dinslakener Straße alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein brennendes Baustellenschild gemeldet worden. Die Einsatzkräfte kontrollierten zusammen mit der Polizei den gemeldeten Bereich. Es konnte kein Schadenereignis festgestellt werden. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

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