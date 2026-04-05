Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall auf der Berger Straße

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Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Drevenack wurden am 5. April 2026 um 11:48 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person eingeklemmt" zur Berger Straße alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren. Zusammen mit der Polizei wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Ein Trupp entfernte mithilfe einer Motorsäge störende Sträucher, um anschließend die verunfallte Person aus dem Fahrzeug zu befreien. Die leichtverletzte Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Anschließend wurde die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Während des Einsatzes blieb die Berger Straße in beide Richtungen voll gesperrt. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet.

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