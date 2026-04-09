Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Gemeldeter Lkw-Brand auf der BAB 3

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Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Drevenack wurden am 9. April 2026 um 11:46 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Lkw-Brand" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich zwischen den Anschlussstellen Wesel und Dinslaken-Süd, konnten jedoch kein Schadensereignis feststellen. Somit waren Maßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nicht erforderlich. Der Einsatz war nach ca. 40 Minuten beendet.

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